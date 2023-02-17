Влада Китаю оголосила про перемогу над коронавірусом

Уряд Китаю відмовився від політики "нульового зараження"

Вищі лідери Китаю оголосили про "рішучу перемогу" над COVID-19. Вони стверджують, що рівень смертності є найнижчим у світі, хоча експерти й ставлять під сумнів дані Пекіна.

Про це повідомляє Reuters.

Суперечливі дані про захворюваність

На початку грудня Китай раптово припинив політику нульового зараження COVID-19. Тоді, як заявив видатний урядовий вчений, 80% від 1,4 мільярдного населення країни заразилися.

Хоча надходили численні повідомлення про переповнені лікарняні палати та морги, офіційно у Китаї було зафіксовано лише близько 80 тис. смертей від COVID у лікарнях за два місяці після скасування обмежень.

Деякі експерти кажуть, що фактичні втрати були набагато вищими, оскільки багато пацієнтів помирають вдома, а лікарі, як повідомлялося, не заохочували повідомляти про COVID як причину смерті.

"Завдяки безперервним зусиллям щодо оптимізації заходів профілактики та контролю COVID-19 з листопада 2022 року відповідь Китаю на COVID-19 здійснила плавний перехід за відносно короткий час. Було досягнуто великої рішучої перемоги в профілактиці епідемії та контролі над нею", — заявив постійний комітет Політбюро Китаю на засіданні, додаючи, що завдяки зусиллям Китаю понад 200 мільйонів людей отримали медичну допомогу, включаючи майже 800 тис. важких випадків.

Однак лідери попередили, що, хоча ситуація покращується, вірус все ще поширюється по всьому світу і продовжує мутувати.

На зустрічі наголошувалося, що Китай збільшить рівень вакцинації людей похилого віку, а також посилить постачання та виробництво медичних товарів.

Відмова від політики "нульового зараження"

У грудні після масштабних протестів Китай раптово скасував підписану президентом Сі Цзіньпіном політику нульового зараження COVID-19.

Багато країн і Всесвітня організація охорони здоров’я припустили, що Китай протягом місяців занижував дані про смертність, а деякі експерти раніше передбачали, що COVID може призвести до принаймні одного мільйона смертей у країні цього року.

Попри побоювання, що масова міграція мандрівників під час Нового року за місячним календарем призведе до вибуху випадків, уряд нещодавно заявив, що ситуація з COVID після свят перебуває на "низькому рівні".

Нагадаємо, у січні Китай відкрив кордони, які були закриті з початку пандемії COVID-19. Країна скасувала останнє обмеження своєї політики "нульового зараження" щодо коронавірусної інфекції.

Фото: Reuters