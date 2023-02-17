Власти Китая объявили о победе над коронавирусом

Правительство Китая отказалось от политики "нулевого заражения"

Высшие лидеры Китая объявили о "решительной победе" над COVID-19. Они утверждают, что уровень смертности самый низкий в мире, хотя эксперты и ставят под сомнение данные Пекина.

Об этом сообщает Reuters.

Противоречивые данные о заболеваемости

В начале декабря Китай внезапно прекратил политику нулевого заражения COVID-19. В то время, как заявил авторитетный правительственный ученый, 80% от 1,4 миллиардного населения страны заразились.

Хотя поступали многочисленные сообщения о переполненных больничных палатах и моргах, официально в Китае было зафиксировано лишь около 80 тыс. смертей от COVID в больницах через два месяца после отмены ограничений.

Некоторые эксперты говорят, что фактические потери были гораздо выше, поскольку многие пациенты умирают дома, а врачи, как сообщалось, не поощряли сообщать о COVID как причине смерти.

"Благодаря непрерывным усилиям по оптимизации мер профилактики и контроля COVID-19 с ноября 2022 года ответ Китая на COVID-19 осуществил плавный переход за относительно короткое время. Была достигнута большая решительная победа в профилактике эпидемии и контроле над ней", — заявил постоянный комитет Политбюро Китая на заседании добавляя, что благодаря усилиям Китая более 200 миллионов человек получили медицинскую помощь, включая почти 800 тыс. тяжелых случаев.

Однако лидеры предупредили, что хотя ситуация улучшается, вирус все еще распространяется по всему миру и продолжает мутировать.

На встрече отмечалось, что Китай увеличит уровень вакцинации пожилых людей, а также усилит поставки и производство медицинских товаров.

Отказ от политики "нулевого заражения"

В декабре после масштабных протестов Китай внезапно упразднил подписанную президентом Си Цзиньпином политику нулевого заражения COVID-19.

Многие страны и Всемирная организация здравоохранения предположили, что Китай за месяц занижал данные о смертности, а некоторые эксперты ранее предполагали, что COVID может привести к минимуму одному миллиону смертей в стране в этом году.

Несмотря на опасения, что массовая миграция путешественников во время Нового года по лунному календарю приведет к взрыву случаев, правительство недавно заявило, что ситуация с COVID после праздников находится на "низком уровне".

Напомним, в январе Китай открыл границы, закрытые с начала пандемии COVID-19. Страна отменила последнее ограничение своей политики "нулевого заражения" в отношении коронавирусной инфекции.

Фото: Reuters